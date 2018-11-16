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Илон Маск ищет «рыцаря» в свою сторожевую башню

Общество

Вакансия будет доступна только два дня

Вашингтон, 16 ноября 2018, 11:04 — REGNUM  Илон Маск вновь приковал к себе внимание интернет-сообщества. Так, The Boring Company предпринимателя начала строить сторожевую башню в Лос-Анджелесе, в связи с чем в компании появилось вакантное место «рыцаря». Об этом предприниматель сообщил в своём Twitter.

«The Boring Company строит сторожевую башню в Лос-Анджелесе из грязных кирпичей, и нам нужен рыцарь с французским акцентом, который будет громко оскорблять людей».

На самом ли деле компания строит башню — неизвестно. Однако предприниматель прикрепил к записи ссылку на сайт The Boring Company, где в списке вакансий действительно можно обнаружить «Стражника башни». Отмечается, что позиция будет доступна только два дня.

Американский предприниматель уже не первый раз заявляет о разработке вещей или конструкций, в реалистичность производства которых трудно поверить. Так, в апреле в своём микроблоге Маск сообщил, что собирается построить киборга-дракона.

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Деятельность американского бизнесмена Илона Маска
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