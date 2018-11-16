В ТГАСУ прошла плановая эвакуация трёх корпусов

Томск, , 10:53 — REGNUM Плановая эвакуация студентов, слушателей подготовительного отделения для иностранных граждан, преподавателей и персонала прошла одновременно в трёх учебных корпусах Томского государственного архитектурно-строительного университета, сообщает 16 ноября пресс-служба вуза.

Всего на улицу «эвакуировали» 351 человека из корпусов № 10, 11 и 12.

В ходе мероприятия была проверена готовность служб, формирований и персонала корпусов к проведению эвакуации, умение взаимодействовать с подразделениями пожарно-спасательной службы Томска, а также действия преподавателей и старост групп при возникновении чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что тренировка прошла под руководством начальника штаба гражданской обороны ТГАСУ Юрия Рощина. Он рассказал, как в случае ЧП максимально безопасно выбраться из охваченного огнем или задымленного помещения.

«Персонал действовал слаженно. Студенты покинули корпуса быстро, по нужному маршруту. Работу по эвакуации оцениваю «удовлетворительно», — сообщил Рощин по итогам проверки.

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