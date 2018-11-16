Якутия готовится к Новому году: на антураж и подарки потратят 25 млн рублей

Якутск, , 11:05 — REGNUM В Якутии вовсю идут закупки новогодних подарков, украшений и услуг по установке ёлок и проведению мероприятий. Всего на эти цели компании и органы власти потратят 25,6 млн рублей, посчитал корреспондент ИА REGNUM.

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Самый дорогой Новый год пройдёт в городе Мирный — в алмазной столице республики. Только новая новогодняя ель для города обойдётся бюджету в 1,7 млн рублей, 1 млн стоит проведение праздничного фейерверка, 1,1 млн — услуги по установке ели, световых фигур, инсталляций и светодиодных надписей. Ещё 168 тыс. рублей из бюджета потратят на организацию и проведение двух праздничных мероприятий — «Ёлка зажигает огни» и «Новогодняя ночь — 2019», а 268 тыс. будет заплачено за организацию и проведение новогодней ночи — за создание спектаклей, концертов и иных зрелищных программ. Итого — более 4,2 млн рублей.

Сама АЛРОСА потратит на подарки детям сотрудников компании 13,2 млн рублей. На эти деньги будут приобретены 26,5 тыс. наборов конфет, вес каждого — 1 кг.

Оформление столицы республики Якутска обойдётся почти в 2 млн рублей. 457 тыс. рублей из них потратят на установку 173 флагов на флагштоках и столбах, 478 тыс. — на 27 билбордов и угловых конструкций (фотопечать, монтаж — демонтаж). Ещё в 523 тыс. рублей обойдётся установка новогодней ели возле Дворца детского творчества в Якутске, эти работы оплачивает окружная администрация города. Служба эксплуатационно-технического обеспечения республики закупает поставку и монтаж ещё одного новогоднего дерева, а также шаров и гирлянд к нему, за услуги готовы заплатить 455,2 тыс. рублей, но пока аукцион дважды отменяли, так как на участие в нём подаётся только одна компания.

Руководство администрации Удачного потратит 53,7 тыс. рублей на новогодние костюмы и почти полмиллиона — на фейерверк. Установка новогодних конструкций в посёлке Айхал обойдётся в 314 тыс. рублей. Остальные траты муниципалитетов — на подарки. Алданский центр культурного развития покупает подарки на 490 тыс, администрации Алданского и Мирнинского районов — на 400 тыс. рублей каждая, администрация посёлка Алмазный — 200 тыс., управление образования Нерюнгринского района — на 392 тыс. рублей. В Айхале израсходуют на покупку подарков 360 тыс. рублей.

Закупают наборы конфет для детей своих сотрудников и компании республики. «АЛРОСА-Газ» на эти цели потратит полмиллиона рублей, АО «Алмазы Анабара» — 2,4 млн, ООО «АЛРОСА-спецбурение» — 507 тыс., ООО «ПТВС» (предприятие тепловодоснабжения) — 740 тыс., ЛОРП — 644 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовка к празднованию Нового года — 2017 в Якутске обошлась в 5,33 млн рублей, ещё 4,25 млн потратил на празднование алмазный Мирный.