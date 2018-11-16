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Суд в Москве расторг брак Петросяна и Степаненко

Общество

По словам адвоката Петросяна, Степаненко «всячески затягивала этот процесс»

Суд в Москве расторг брак Петросяна и Степаненко
Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР
Свидетельство о разводе

Москва, 16 ноября 2018, 10:35 — REGNUM  Хамовнический суд Москвы официально расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, заявил 16 ноября адвокат Петросяна Сергей Жорин.

«Хамовнический суд … удовлетворил наше требование о расторжении брака», — цитирует ТАСС Жорина.

По его словам, Степаненко «всячески затягивала этот процесс».

Напомним, после 30 лет брака Степаненко подала в суд на раздел совместно нажитого с Петросяном имущества, которое оценивается примерно в 1,5 млрд рублей. Затем обе стороны попросили и о разводе. При этом Степаненко претендует на 80% имущества.

Ранее суд наложил обеспечительный арест на все ценности, которые были нажиты семьей артистов. В числе прочих предметов супруги делят раритетные книги «Оккультизм и сексуальность» Ганса Фреймарка и «История суеверий и волшебства» Альфреда Леманна — обе 1910 года выпуска, и стоимость может доходить до 5 млн рублей.

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Развод Степаненко и Петросяна
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