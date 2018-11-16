В Эквадоре карусель в парке аттракционов довела школьницу до больницы

Кито, , 10:54 — REGNUM В парке развлечений в Эквадоре во время катания на одном из аттракционов 15-летняя школьница выскользнула с сиденья и упала на землю с десятиметровой высоты. Сейчас она находится в больнице, сообщает El Comercio.

Местные чиновники сообщили, что девочку как минимум восемь секунд удерживал кто-то из приятелей, катавшихся с ней на карусели. Однако в итоге школьница сорвалась и упала на землю с высоты десять метров. Пострадавшую доставили в больницу с травмами бедра, рёбер и головы. Сейчас она находится в отделении интенсивной терапии в стабильном состоянии.

Местные власти и полиция занимаются расследованием инцидента. Инспекция установила, что парк работал без необходимой лицензии, владельцы занимались её приобретением. Сразу после происшествия парк закрыли. Сообщается, что девочка могла выпасть из-за технической неисправности карусели. Рассматривают также ошибку, вызванную человеческим фактором.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно подобный инцидент произошел и в столице Индонезии — на ярмарке Sekaten Night Market во время работы колеса обозрения опрокинулось несколько кабин. В результате инцидента никто не пострадал.

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