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WWF: популяция амурского тигра за 20 лет может быть утроена

Общество

Обязательным условием роста численности полосатых хищников является увеличение в регионе численности копытных

WWF: популяция амурского тигра за 20 лет может быть утроена
Иллюстрация: Programmes.putin.kremlin.ru
Амурский тигр

Москва, 16 ноября 2018, 10:24 — REGNUM  Численность мировой популяции амурского тигра в азиатских странах в течение жизни одного поколения человечества может утроиться, сообщили во Всемирном фонде дикой природы.

Авторы исследования Глобальной программы WWF по сохранению тигра выяснили, что такой рост численности амурских тигров на 15% может увеличить численность мировой популяции тигра. Отмечается, что обязательным условием роста численности полосатых хищников является увеличение в регионе численности копытных и проведение эффективных антибраконьерских мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Межрегиональной общественной организации «Центр «Тигр», осуществляющей наблюдение за редкими животными, отметили, что амурский тигр по кличке Борис, выпущенный несколько лет назад в тайгу президентом России Владимиром Путиным, вероятно, отыскал себе «невесту».

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