ЦОДД просит водителей не выезжать на дороги Москвы на летней резине

Москва, 16 ноября 2018, 10:14 — REGNUM Водителям Москвы не стоит выезжать на дороги на транспортных средствах с летней резиной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
В сообщении говорится, что автомобилистам нужно быть более внимательными и аккуратными на дорогах, так как в регионе ожидаются ночные заморозки.
«В ближайшие дни синоптики также обещают выпадение осадков, — говорится в сообщении. — В таких условиях увеличивается количество ДТП».
Ранее Метеоновости передали, что 17−18 ноября в Москве ожидается зимняя погода. В столичном регионе пройдут осадки, преимущественно в виде снега.
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