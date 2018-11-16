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В Ярославской области районная администрация дробила контракты

Общество

За это оштрафовали чиновника

В Ярославской области районная администрация дробила контракты
Иллюстрация: ФАС России
Штраф

Гаврилов-Ям, Ярославская область, 16 ноября 2018, 10:09 — REGNUM  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области незаконно дробила закупку на проведение работ по содержанию скотомогильника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуре.

В нарушении закона «О защите конкуренции», гаврилов-ямские чиновники сделали не одну закупку на проведение работ по содержанию скотомогильника стоимостью 230 тысяч рублей, а оформили три контракта. Это, по мнению прокуроров, привело к отсутствию ценовой конкуренции и снижению эффективности расходования бюджетных средств.

По постановлению природоохранного прокурора Управлением ФАС по Ярославской области должностное лицо администрации привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 25 000 руб.

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