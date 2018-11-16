В Северо-Казахстанской области вырос уровень младенческой смертности

Петропавловск, Казахстан, , 10:09 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года естественный прирост населения в Северо-Казахстанской области составил 485 человек, сообщает 16 ноября агентство «Казинформ».

За отчетный период на свет появились 5,4 тыс. младенцев, что на 2,5% меньше, чем годом ранее. В регионе зарегистрировано 63 смерти новорожденных в возрасте до 1 года. Уровень младенческой смертности составил 11,59 на 1000 родившихся, что выше показателя 2017 года на 40%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года коэффициент младенческой смертности в Казахстане составил 7,92 случая на 1000 новорожденных.

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