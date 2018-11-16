Скандал с ЛГБТ в Чечне стал частью настольной игры о вампирах

Грозный, , 11:20 — REGNUM Новая часть настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade спровоцировала скандал в мировой игровой индустрии. В ней упоминается Чечня, которой якобы управляет древний клан вампиров и глава республики «султан Рамзан», подчиняющийся вампирам и скрывающий правду о них от российских властей. Немало внимания уделено и ЛГБТ-сообществу в республике, сообщает издание «Коммерсантъ».

Игру выпустили в начале ноября. На 200 страницах руководства к ней подробно описано, как вампиры живут в 2018 году. Одна из глав посвящена России и выглядит как отчет вампира о посещении Чечни. В нём сказано, что за пределами республики вампиры вынуждены скрывать свое существование, поэтому для внешнего мира номинальным правителем Чечни является «султан Рамзан». В книге присутствует много отсылок к реальности, одна из которых — скандалы вокруг ЛГБТ-сообщества. В игре утверждается, что «международные дискуссии о преследовании гомосексуалистов — это лишь умные манипуляции СМИ», с помощью которых вампиры скрывают правду о своем существовании.

Многие критики посчитали неуместным такое упоминание истории, того же мнения придерживаются и пользователи социальных сетей. Они утверждают, что авторы игры зашли слишком далеко, и призывают всех бойкотировать новую часть. В ответ на это разработчики игры, компания White Wolf, на своей странице в Facebook извинились перед игровым сообществом и попросили фанатов дать им время на обдумывание того, как выйти из ситуации. Представители компании объяснили происходящее тем, что в White Wolf сейчас меняется руководство.

Между тем пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил «Коммерсанту», что разработчики игры «решили пропиариться на популярности Чечни и ее руководства», иначе бы «на игру никто не обратил внимания». Он также считает, что создатели этого настольного проекта преследовали и политическую цель:

«Это продолжение кампании по очернению России и Чечни. Уверен, что за ней стоят те же организации, что заявляли о якобы преследовании сексуальных меньшинств. Сами выпустили игру, сами теперь ее критикуют — вот это и есть настоящая игра. Аморальная и бессовестная».

Настольная ролевая игра Vampire: The Masquerade от американских разработчиков White Wolf издаётся с 1990-х годов, с тех пор получив множество премий, дополнений и переизданий. Её действие происходит в подобии современного мира, отличающегося от реального тем, что мир игры населён мифическими существами. При этом она изобилует упоминанием реальных географических локаций, а иногда и существующих персон.

Читайте ранее в этом сюжете: Кадыров обвинил ПАСЕ в распространении лжи о Чечне