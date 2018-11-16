Движение поездов на Курском направлении МЖД восстановлено

Москва, , 10:02 — REGNUM На Курском направлении Московской железной дороги устранён сбой в движении электричек. В настоящее время пригородные поезда на участке Подольск — Москворечье курсируют со всеми предусмотренными расписанием остановками. Об этом сообщает пресс-служба МЖД 16 ноября.

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Ранее Центральная пригородная пассажирская компания сообщила о том, что по техническим причинам поезда Курского направления следуют без остановок на участке Подольск — Москворечье. Всего на этом участке в сторону Москвы без остановки 13 пригородных поездов прошли семь промежуточных платформ.

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Как пояснили в пресс-службе МЖД, железнодорожникам потребовалось дополнительное время для завершения плановых ремонтно-путевых работ на втором главном пути перегона Щербинка — Красный Строитель.

«На период завершения ремонтных работ движение поездов не приостанавливалось. Диспетчеры МЖД оперативно организовали пропуск поездов, выполняющих рейсы в сторону Москвы, по соседнему пути», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, задержки в движении электропоездов Московской железной дороги (МЖД) на Курском и Ярославском направлениях наблюдались и 13 ноября из-за произошедшего сбоя.