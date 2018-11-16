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Снегопад не собирается покидать Ростовскую область — гидрометцентр

Общество

О погоде на 16 ноября

Ростов-на-Дону, 16 ноября 2018, 10:01 — REGNUM  Снегопад пока не собирается покидать Ростовскую область. Синоптики информируют об ухудшении погодных условий сегодня, 16 ноября.

Согласно прогнозу погоды, который размещён на официальном сайте регионального управления МЧС, на Дону — в большинстве районов — ожидается сильный снег и метель. порывы ветра будут достигать 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до — 10 градусов, днем столбики термометров поднимутся до — 3 градусов.

Автовладельцев предупреждают о том, что на дорогах ожидается гололедица.

ИА REGNUM напоминает, что снегопад обрушился на Ростовскую область 13 ноября. Из-за метели движение на некоторых трассах было заблокировано, донские спасатели развернули 200 пунктов обогрева для водителей и пассажиров. Рейсовые автобусы были отменены.

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Снегопады, метели, снежные бури
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