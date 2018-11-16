В сети набирает популярность поющий «застольные грузинские песни» кот

Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM В сети набирает популярность видео, на котором кот из Санкт-Петербурга издает звуки, как считает владелец питомца Юрий Мережко, похожие на грузинские напевы. Видео молодой человек опубликовал на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/yoorashka/status/1062604171600412672

«Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить», — написал Мережко.

«Дала послушать своему коту, он провел меня к миске. Похоже, песня застольная», — пишет пользователь соцсети Виктория Владимировна.

«Я даже под него станцевал», — отметил CHEBURTAB IOP!

Как сообщало ИА REGNUM, ранее речь мэра Риги Нила Ушакова в эфире телепрограммы была прервана появлением черного кота, который неожиданно запрыгнул на стол, подошел к чашке, стоящей рядом с компьютером, и попил из нее.

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