Первый снегопад в Нью-Йорке привел к транспортному коллапсу

Нью-Йорк, США, , 09:58 — REGNUM В Нью-Йорке после первого снегопада, начавшегося днем 15 ноября, оказалось практически парализовано уличное движение и взлетели цены на услуги такси. Об этом сообщает Twitter-аккаунт полиции мегаполиса.

В ведомстве жителям Нью-Йорка предложили во время поездок быть осторожными и закладывать дополнительное время на перемещение в городе. Для того, чтобы добраться из Нью-Йорка до Нью-Джерси, управление воздушных и морских портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси рекомендовало пользоваться услугами железнодорожного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября официальный представитель национальной полиции Украины Ярослав Тракало заявил, что первый снегопад стал причиной трёх сотен дорожно-транспортных происшествий в Киеве.

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