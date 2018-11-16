В целом ряде сетей люксовых гостиниц Китая выявлена антисанитария

Пекин, , 09:58 — REGNUM Министерство культуры и туризма Китая инициировало расследование против сети гостиниц, в которых, предположительно не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, сообщает 16 ноября агентство Синьхуа.

По информации министерства, особое беспокойство вызывает ряд эпизодов в Шанхае, Пекине и провинциях Фуцзянь и Гуйчжоу, по которым сейчас идет расследование. В некоторых роскошных отелях были обнаружены немытые кружки и посуда, грязные зеркала и сменная одежда с предметами гигиены, включая полотенца.

Большинство из отелей принадлежат крупным международным сетям вроде Conrad Beijing, Le Royal Meridien Shanghai, Shangri-La Hotel Fuzhou. Часть из них уже принесла свои извинения. Подобные расследовании прошли не только в Шанхае и Пекине, в настоящее время они идут в городах Фучжоу и Гуйян, столицах провинция Фуцзянь и Гуйчжоу.