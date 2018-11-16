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Голикова рассказала о ситуации с ожирением в России

Общество

Среди мужчин эта болезнь встречается реже, чем среди женщин

Голикова рассказала о ситуации с ожирением в России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Татьяна Голикова

Москва, 16 ноября 2018, 09:52 — REGNUM  26% женщин и 14% мужчин страдают ожирением в Российской Федерации. Об этом в интервью «Российской газете» заявила вице-премьер РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова, говоря о проблеме избыточного веса у жителей страны.

«Есть тенденция (в стране) к ухудшению, — сказала Голикова. — И это тревожит».

По ее словам, среди мужчин эта болезнь встречается реже, чем среди женщин. Она уточнила, что в стране на данный момент ожирением страдают 14% мужчин и 26% женщин.

При этом она отметила, что в РФ не самые плохие показатели по этой проблеме.

Напомним, в июле 2018 г. агентство РБК со ссылкой на данные Министерства здравоохранения (Минздрав) страны сообщило, что в Российской Федерации диагностировано ожирение у двух миллионов человек.

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