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Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в китайской провинции Сычуань

Общество

На одной из ферм в уезде Гаосянь был подтвержден случай заражения 16 свиней африканской чумой, из них 10 уже умерли

Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в китайской провинции Сычуань
Иллюстрация: Agrobk.ru
Свиьи

Чэнду, Китай, 16 ноября 2018, 09:41 — REGNUM  Случай африканской чумы свиней зафиксирован в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Китая, передает 16 ноября агентство Синьхуа.

На одной из ферм в уезде Гаосянь был подтвержден случай заражения 16 свиней африканской чумой, из них 10 уже умерли, сообщили в министерстве. Как и положено в таких случаях, властями был развернут полный комплекс мер по дезинфекции и профилактики этого опасного для свиней заболевания.

Напомним, первый в Китае за 2018 год случай заражения свиней африканской чумой был зафиксирован в провинции Ляонин в августе. С тех пор вспышки заболевания периодически фиксируются в провинциях Хубэй, Цзянсу, Аньхой, Хунань, Гуйчжоу, Юаньнань, Хэйлунцзян, Хэнань и Внутренней Монголии.

Болезнь не опасна для человека, но вот зараженное животное, даже если переживет болезнь, будет оставаться носителем вируса навсегда.

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Чума свиней
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