«Вампиризация» Чечни может довести до суда авторов настольной игры

Грозный, , 09:17 — REGNUM Чеченские власти не оставят без реакции провокационную игру, созданную шведской компанией Paradox Interactive. Министр по национальной политике и внешним связям Чечни Джамбулат Умаров не исключает, что будет подан иск в суд.

Напомним, ранее «Коммерсантъ» сообщил о том, что в появившейся новой части популярной игры Vampire: The Masquerade есть герой — султан Рамзан, управляющий Чечней, но на самом деле он подчиняется клану вампиров, которые пьют кровь из местного населения. В мировой игровой индустрии в связи с этим разгорается скандал.

По мнению Умарова, игра создана не случайно и является частью информационной войны против Чечни.

«Я не исключаю — и эта вероятность достаточно велика, — что мы будем обращаться в судебные инстанции», — цитирует ТАСС министра.

На запрос информационного агентства в пресс-службе компании-разработчика ответили, что «содержание [игры] находится на рассмотрении, обсуждается» и, возможно, претерпит ряд изменений.