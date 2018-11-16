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«Вампиризация» Чечни может довести до суда авторов настольной игры

Общество

Игра про Чечню является частью информационной войны, считает глава миннаца республики

Грозный, 16 ноября 2018, 09:17 — REGNUM  Чеченские власти не оставят без реакции провокационную игру, созданную шведской компанией Paradox Interactive. Министр по национальной политике и внешним связям Чечни Джамбулат Умаров не исключает, что будет подан иск в суд.

Напомним, ранее «Коммерсантъ» сообщил о том, что в появившейся новой части популярной игры Vampire: The Masquerade есть герой — султан Рамзан, управляющий Чечней, но на самом деле он подчиняется клану вампиров, которые пьют кровь из местного населения. В мировой игровой индустрии в связи с этим разгорается скандал.

По мнению Умарова, игра создана не случайно и является частью информационной войны против Чечни.

«Я не исключаю и эта вероятность достаточно велика, что мы будем обращаться в судебные инстанции», — цитирует ТАСС министра.

На запрос информационного агентства в пресс-службе компании-разработчика ответили, что «содержание [игры] находится на рассмотрении, обсуждается» и, возможно, претерпит ряд изменений.

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