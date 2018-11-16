Главный раввин Украины рассказал, кто следил за синагогой в Киеве

Киев, , 09:24 — REGNUM Главный раввин Украины Моше Реувен Асман назвал имена сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые следили за главной синагогой Киева, сообщил священнослужитель 15 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мы внимательно проверили информацию, фото‑ и видеозаписи, опубликованные в интернете. В рамках проведения проверки, в том числе при технической помощи наших израильских коллег, используя метод распознания лиц и образов новейшей системой «ANYVISION» было установлено, что представленные фото с вероятностью 99.97% соответствуют следующим гражданам: Корбан Ярослав Игоревич и Данчишина Ирина Николаевна», — рассказал религиозный деятель.

Сотрудникам синагоги также удалось вычислить IP-адреса, с которых проводились атаки на систему безопасности здания, в частности на систему видеонаблюдения, добавил раввин.

Напомним, в конце октября 2018 года еврейская община Киева обвинила НАБУ в незаконной слежке за центральной синагогой города. В помещениях религиозного заведения были обнаружены шпионские устройства.

В антикоррупционном ведомстве отвергли обвинения в шпионаже:

«Информация о том, что якобы Национальное бюро осуществляет незаконные следственные действия относительно еврейской общины Киева, не соответствует действительности».

Сообщение главного раввина Украины вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Так депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил о необходимости предотвратить международный скандал:

«Эта история несёт реальную угрозу правам и свободам наших граждан. Как член парламентской группы дружбы Украина-Израиль буду настаивать на вызове директора НАБУ Артёма Сытника в украинский парламент для дачи объяснений. Должны предупредить международный религиозный скандал!», — написал парламентарий на своей странице в социальной сети Facebook.

«Давайте закроем ни на что не способные НАБУ с САП, ГПУ, МВД с нацполицией и СБУ и будем финансировать из бюджета правоохранительную деятельность Центральной синагоги, потому что она все равно успешнее», — иронизирует политический эксперт Елена Дьяченко.