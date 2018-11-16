Обрушение зданий в Марселе: двое чиновников отстранены от обязанностей

Марсель, Франция, , 09:10 — REGNUM Двое заместителей главы региона Прованс-Альпы-Кот-д'Азур были временно отстранены от своих обязанностей 15 ноября 2018 года после обрушения зданий в Марселе, из-за которых погибло восемь человек, сообщает Le Figaro.

«Это решение вступило в силу и действует на время расследования», — заявил глава регионального совета Рено Мюзелье.

Сообщается, что расследование заинтересовалось Ксавьером Качарой, который владеет квартирой в одном из рухнувших зданий и заместителем мэра Марселя, отвечающего за жилищное и городское благоустройство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обыски были проведены в мэрии Марселя в рамках расследования дела о погибших при обрушении двух зданий в центре города 5 ноября 2018 года.

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