Умер российский гитарист и композитор Иван Смирнов

Москва, , 09:06 — REGNUM В Москве скончался советский и российский композитор и гитарист Иван Смирнов. Исполнителю было 63 года.

«Родные мои! Сегодня отошёл ко Господу один из лучших гитаристов России — Иван Смирнов», — написал 15 ноября на своей странице в Facebook создатель компании Music Box Андрей Большаков.

https://www.facebook.com/photo.php

Причина смерти артиста не уточняется. Буквально за несколько дней до смерти гитарист выступил на концерте в честь юбилея музыканта Юрия Нугманова. Днем 15 ноября Смирнов почувствовал себя плохо и потерял сознание, пишет сайт kp.ru.

Иван Смирнов родился в Москве 9 сентября 1955 года. Учился в музыкальной школе, а потом бросил, затем поступил в музыкальном училище по классической гитаре и тоже оставил обучение. Советский и российский композитор, электроакустический гитарист, исполнявший музыку в жанре этоно-фьюжн выступал с московской группой «Второе дыхание», затем с ансамблем экспериментальной электронной музыки «Бумеранг», был участником ВИА «Голубые гитары», а также солистом джаз-рок ансамбля «Арсенал». С 2990 года работал над собственными музыкальными проектами, выступал со своей группой с концертами, сочинял музыку для кино.