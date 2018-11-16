Пятница, 16 Ноября 2018 года
09:13:56 МСК

Названо число летательных аппаратов, проводивших разведку у границ РФ

Общество

«Три подъема истребителей из состава дежурных ПВО сил выполнено с целью недопущения нарушения госграницы РФ»

Москва, 16 ноября 2018, 09:04 — REGNUM  Три раза поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Российской Федерации за минувшую неделю. Об этом сообщает 16 ноября газета «Красная звезда», официальный печатный орган Минобороны РФ.

По данным издания, разведку у российских границ вели всего 16 иностранных летательных аппаратов.

«Три подъема истребителей из состава дежурных ПВО сил выполнено с целью недопущения нарушения госграницы РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушений воздушного пространства страны со стороны иностранных летательных аппаратов допущено не было.

Напомним, 2 ноября в Минобороны РФ отмечали, что российская авиация за минувшую неделю поднималась на перехват иностранных самолетов-разведчиков четыре раза. Всего разведку у границ РФ вели 17 иностранных летательных аппаратов.

Читайте также: Истребитель Су-57 в действии крупным планом. Видео

А также: Российские самолеты четыре раза поднимались на перехват воздушных шпионов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-воздушные силы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить