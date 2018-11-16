Австрийские полицейские получат нагрудные видеорегистраторы

Вена, , 08:39 — REGNUM Австрийская полиция постепенно будет оснащена миниатюрными нательными видеорегистраторами, пишет газета Kronen Zeitung 16 ноября.

После двух лет тестирования двух моделей нагрудных видеорегистраторов была выбрана камера, производимая небольшим венским ИТ-предприятием Salzgeber.

Главное преимущество этой модели: собеседник полицейского видит себя на расположенном на маленьком экране, и это производит деэскалационный эффект. Таким образом, снижается число желающих конфликтовать с полицией.

Министерство внутренних дел Австрии закупит первую партию в 360 камер. 140 штук будут предоставлены полиции до конца этого года.

С июня аналогичными устройствами пользуются сотрудники охраны Австрийских железных дорог в Каринтии и Восточном Тироле. Результаты эксперимента оказались успешными: число инцидентов между пассажирами-нарушителями и охраной значительно сократилось.

Читайте также: Полиция Вены получит жилеты для защиты от ножевых нападений