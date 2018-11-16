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Австрийские полицейские получат нагрудные видеорегистраторы

Общество

Как показал эксперимент, запись видео действует как холодный душ для многих нарушителей правопорядка

Австрийские полицейские получат нагрудные видеорегистраторы
Mriya
Австралийские полицейские

Вена, 16 ноября 2018, 08:39 — REGNUM  Австрийская полиция постепенно будет оснащена миниатюрными нательными видеорегистраторами, пишет газета Kronen Zeitung 16 ноября.

После двух лет тестирования двух моделей нагрудных видеорегистраторов была выбрана камера, производимая небольшим венским ИТ-предприятием Salzgeber.

Главное преимущество этой модели: собеседник полицейского видит себя на расположенном на маленьком экране, и это производит деэскалационный эффект. Таким образом, снижается число желающих конфликтовать с полицией.

Министерство внутренних дел Австрии закупит первую партию в 360 камер. 140 штук будут предоставлены полиции до конца этого года.

С июня аналогичными устройствами пользуются сотрудники охраны Австрийских железных дорог в Каринтии и Восточном Тироле. Результаты эксперимента оказались успешными: число инцидентов между пассажирами-нарушителями и охраной значительно сократилось.

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Политическая жизнь Австрии
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