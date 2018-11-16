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Чимкент занял первое место в Казахстане по приросту населения

Общество

Прирост городского населения происходит за счет Алма-Аты, Чимкента и Астаны

Чимкент занял первое место в Казахстане по приросту населения
RitaE
Население

Чимкент, Казахстан, 16 ноября 2018, 08:36 — REGNUM  С января по сентябрь 2018 года численность населения Чимкента увеличилась на 67 429 человек, сообщает 16 ноября издание BNews со ссылкой на министерство национальной экономики республики.

За отчетный период численность Алма-Аты выросла на 55 139 человек, Астаны — на 40 113 человек. По состоянию на 1 октября численность населения Казахстана составила 18 334,3 тыс. человек, что на 237,4 тыс. человек больше, чем годом ранее.

Отметим, с 1989 по 2017 года Алма-Ата, Астана и Чимкент обеспечили 74% прироста городского населения Казахстана. Таким образом, основной миграционный поток приходится на три указанных города.

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