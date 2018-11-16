Многодетные матери из Казани напомнили мэрии о бесплатной земле...через суд

Казань, , 08:24 — REGNUM Конституционный суд Татарии проверил конституционность порядка предоставления земли многодетным семьям Казани, в чьих интересах выступили две многодетные матери, фактически оспаривающие право исполкома столицы Татарии тянуть с выделением бесплатной земли неограниченный срок. Вердикт суда будет оглашён в месячный срок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, о проблеме с длительным нахождением в очереди в ряде городов Татарии известно давно. Казань и Набережные Челны — два города, где нехватка подходящих для строительства жилья земель, стоит наиболее остро. Из 48 248 заявителей, стоящих в списке на получение бесплатной земли на начало октября 2018 года, 11 553 семьи приходится на Казань и 6 413 — на Набережные Челны. В целом регионе было выделено данной категории заявителей 31 914 земельных участков.

Из-за нехватки участков некоторые семьи вынуждены ждать вместо прописанного в законе одного года по несколько лет. Многодетные матери Лилия Р. и Ольга М. в очереди простояли четыре и пять лет соответственно, но устав ждать, они решили подойти к проблеме глобально — фактически обязать власти Казани соблюдать прописанные в законе сроки, не превращая ожидание в годы. Для этого они обратились в Конституционный суд республики с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод взаимосвязанными положениями пункта 4 раздела I и пункта 7 раздела II, а также пунктом 1 раздела II Порядка принятия решений о предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, утвержденного постановлением исполкома Казани 6 сентября 2012 года.

15 ноября 2018 года суд жалобу рассмотрел, но вердикт будет оглашён в течение месяца. Судьёй-докладчиком выступил Артур Шакараев, председательствующий судья — Фархат Хуснутдинов.

Заявители в жалобе отметили, что в Земельном кодексе РТ есть лишь один случай, когда власти могут отойти от срока в один год с даты включения в списки: если семья трижды отказалась от предложенной земли или же трижды не явилась на процедуру выбора. В оспариваемой же городской норме установлено, что срок выделения бесплатного участка может быть увеличен в случае однократного отказа.

Горожанки заявили, что эти пункты документа «фактически вынуждают согласиться на земельный участок на первом же предложенном выборе, поскольку отказ сразу повлечет освобождение органа местного самоуправления от публично-правового обязательства по предоставлению земельного участка в течение одного года».

В жалобе они просят признать оспариваемые пункты не соответствующими конституции республики.

На слушаниях жалобы представитель комитета земельных и имущественных отношений исполкома Казани Елена Ситдикова заявила, что установленный законом годичный срок предоставления земли в один год — нереальный.

«Я сама многодетная мать и получила свой участок только через четыре года после того, как моя фамилия была внесена в списки», — цитирует издание «Вечерняя Казань» Ситдикову.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще одна проблема, связанная с исполнением обязательств в отношении многодетных семей Татарии, — это выделение «пустых» участков, то есть тех, что не оснащены необходимой инфраструктурой. И уже много лет у властей не находится средств на разрешение ситуации. Для закрытия вопроса нужно порядка 41,7 млрд рублей. Для сравнения: доходная часть всего бюджета Татарии на 2018 год была запланирована на уровне 236,5 млрд рублей.

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