Лингвисты из России и Франции обсудили роль СМИ в формировании дискурса

Красноярск, , 07:55 — REGNUM Двухдневную интернет-конференцию, посвященную изучению дискурса легитимации в политической сфере, провели в Сибирском федеральном университете сотрудники лаборатории прикладной лингвистики и когнитивных исследований Института филологии и языковой коммуникации (ИФиЯК) совместно с коллегами из лаборатории по исследованию современных славянских языков Университета Гренобль-Альп (Франция). Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Завкафедрой романских языков и прикладной лингвистики, руководитель Центра французского языка ИФиЯК, профессор Анастасия Колмогорова рассказала, что сначала французским коллегам был представлен проект лаборатории прикладной лингвистики и когнитивных исследований, направленный на создание компьютерной программы, автоматически определяющей уровень манипулятивности политического текста.

«Идея понравилась, и постепенно созрело решение провести совместную конференцию по политическому дискурсу», — сказала учёный.

«На конференции речь шла о дискурсе (де)легитимации, то есть о формировании языковыми средствами массмедиа морального климата приятия или же неприятия в обществе различных, зачастую неоднозначных, социальных практик и явлений», — пояснила Колмогорова.

В качестве примеров таких явлений учёный назвала отношение к религии и абортам во Франции, забастовочное движение и философию протеста в Южной Америке, переживание обществом социальных травм (репрессии сталинской эпохи в России) и другие.

Отмечается, что во время мероприятия обсуждались исследования коллег из Франции, Германии, Испании, Туниса, преподающих в Гренобльском университете, а доклады были представлены на французском и английском языках.

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