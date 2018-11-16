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В Прикамье «чёрный лесоруб» осуждён на 2,5 года

Общество

Ущерб от незаконной рубки лесного фонда составил более 9 млн рублей

Пермь, 16 ноября 2018, 07:48 — REGNUM  В Пермском крае за незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере осуждён местный житель. Под уничтожение попали и ценные хвойные породы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Мужчина, будучи предпринимателем в сфере заготовки и переработки древесины, ввёл работников в заблуждение и использовал их для незаконной рубки деревьев в Гремячинском районе. Преступления совершались в 2015—2017 годах. Эксперты оценили ущерб в сумму, превышающую 9 млн рублей.

Суд приговорил мужчину в двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены гражданские иски о возмещении вреда на сумму более 9 млн рублей. В счёт погашения ущерба судом обращено взыскание на имущество осуждённого.

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ЛесБумПром и лесное хозяйство
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