СВФУ планирует проводить совместную работу с Монгольским университетом

Якутск, , 07:28 — REGNUM Возможные направления сотрудничества обсудили руководители Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) с делегацией Монгольского национального университета (МНУ) во время визита коллег из Монголии в Якутию, сообщает 16 ноября пресс-служба вуза.

Взаимный интерес вузов вызвали программы обмена студентов. В университете убеждены, что обмен студентами не только повысит уровень учебы в университетах, но и расширит кругозор каждого учащегося. Также в СВФУ предложили организовать в монгольском вузе подготовительный факультет русского языка для быстрой адаптации студентов в России.

«Это первое знакомство нашего университета с СВФУ, мы рассматриваем совместную работу с перспективой на будущее», — сообщила заведующая кафедрой управления бизнесом МНУ Ирина Имидеева.

Монгольский национальный университет играет ключевую роль в подготовке профессиональных кадров страны. На данный момент МНУ имеет 8 факультетов. В университете обучается около 11 тысяч студентов.