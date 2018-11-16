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СВФУ планирует проводить совместную работу с Монгольским университетом

Общество

Взаимный интерес вузов вызвали программы обмена студентов

Якутск, 16 ноября 2018, 07:28 — REGNUM  Возможные направления сотрудничества обсудили руководители Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) с делегацией Монгольского национального университета (МНУ) во время визита коллег из Монголии в Якутию, сообщает 16 ноября пресс-служба вуза.

Взаимный интерес вузов вызвали программы обмена студентов. В университете убеждены, что обмен студентами не только повысит уровень учебы в университетах, но и расширит кругозор каждого учащегося. Также в СВФУ предложили организовать в монгольском вузе подготовительный факультет русского языка для быстрой адаптации студентов в России.

«Это первое знакомство нашего университета с СВФУ, мы рассматриваем совместную работу с перспективой на будущее», — сообщила заведующая кафедрой управления бизнесом МНУ Ирина Имидеева.

Монгольский национальный университет играет ключевую роль в подготовке профессиональных кадров страны. На данный момент МНУ имеет 8 факультетов. В университете обучается около 11 тысяч студентов.

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Российско-монгольские отношения
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