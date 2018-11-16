Бюджет Татарии оплатит юбилей студенческих отрядов

Казань, , 07:27 — REGNUM Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов» объявило аукцион на выбор компании-организатора мероприятий, приуроченных к празднованию 55-летия студенческих отрядов Татарии. Оплата по контракту будет произведена из средств республиканского бюджета, начальная цена лота — свыше 2,1 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Аукцион пройдёт 26 ноября 2018 года, начальная цена лота — 2 184 700 рублей, источник финансирования — бюджетные средства республики. Закупка проводится у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Услуга, по условиям контракта, должна быть оказана с 10 декабря 2018 года по 19 декабря 2018 года.

«Исполнитель организовывает и проводит республиканский конкурс «Студенческий трудовой отряд года» среди студенческих отрядов различных направлений деятельности, местных штабов и штабов образовательных организаций студенческих трудовых отрядов, командиров и комиссаров линейных студенческих отрядов, местных, в том числе вузовских штабов студенческих трудовых отрядов», — отмечается в техзадании.

Организатор уточняет, что конкурс проводят для популяризации и развития движения студенческих отрядов и формирования активной гражданской позиции у молодежи. В нём планируется семь номинаций: «Студенческий отряд года», «Лучшая образовательная организация высшего образования в деятельности развития студенческих отрядов», «Лучшая профессиональная образовательная организация в деятельности развития студенческих отрядов», «Лучшее муниципальное образование Республики Татарстан в деятельности развития студенческих отрядов», «Командир года», «Комиссар года и «Штаб студенческих отрядов года».

Для победителей конкурса предполагаются денежные призы — от 20 до 100 тыс. рублей в зависимости от номинации.

Также победитель тендера должен организовать и провести презентацию книги — фотолетописи, посвященной 55-летию студенческим трудовым отрядам региона, которую должны напечатать тиражом не менее 1 тыс. экземпляров. В рамках мероприятия планируется выставка, кофе-брейк.

Напомним, к юбилею в сквере «Молодежный» на улице Декабристов в Казани планируется также установить памятник-стелу студенческим отрядам.