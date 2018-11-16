Свердловским казакам решили не давать особые преференции

Екатеринбург, , 06:40 — REGNUM Члены согласительной комиссии свердловского Заксобрания не оценили предложение по поддержке казачьих обществ. Автор идеи, депутат Галина Артемьева, не нашла понимания у парламентариев, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Артемьевой, казачьи общества «хотели бы заниматься» охраной государственных учреждений, но те не желают принимать их. А дело всё в том, что по федеральному законодательству стороны обязаны заключать друг с другом возмездные соглашения. В соглашении прописывается, что работа казаков должна быть оплачена, но у ведомств и департаментов и так нет денег, они не стремятся взаимодействовать с казаками.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат уточнила, как стоит изменить ситуацию. По её мнению, из областного бюджета должны выделяться средства, на которые госучреждения будут оплачивать казачьи услуги.

Тем не менее депутаты не поддержали предложения Артемьевой. «У нас нет особых преференций для казаков», — отметила глава Заксобрания Людмила Бабушкина.

Отметим, в январе 2018 года глава минприроды Свердловской области Алексей Кузнецов заявил, что казаки используются для экологического надзора за озером Балтым. Чиновник отметил, что члены казачьего общества часто ездят на совместные рейды с его ведомством.