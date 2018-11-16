Самая высокая новогодняя ёлка в России будет весить 65 тонн

Красноярск, , 06:32 — REGNUM Главная новогодняя ёлка в Красноярске, которую по традиции установят в восточной части Татышев-парка, будет весить 65 тонн. Высота ёлки в этом году составит 55 метров. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, она станет самой высокой в России.

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Тема главного ледового городка в Красноярске — «Светопритяжение». Ёлку украсят светодиодными пиксельными экранами, для которых разработают 20 различных светодинамических сценариев.

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Монтажом металлических конструкций занимается ООО «КрасТЭК». Ёлку собирают в несколько этапов. Сначала устанавливается каркас, затем на него крепятся искусственные «еловые лапы». После этого дерево украшают игрушками и гирляндами. При сборке используются краны и автовышки. Что касается осветительной части, будет использовано 60 тысяч диодов.

В мэрии заверили, что все работы по монтажу завершатся до 20 декабря. Открытие главной городской ёлки пройдет 26 декабря.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае к Новому году заготовят более 8500 елей, пихт и сосен. Сезон заготовки деревьев для новогодних праздников начнётся 1 декабря.

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