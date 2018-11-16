В Китае лишат нелегальных накоплений беглеца из списков Интерпола

Пекин, , 06:30 — REGNUM Суд Гуанси-Чжуанского автономного района постановил конфисковать нелегальные накопления беглого преступника за присвоение общественной собственности, чьё имя внесено в списки Интерпола с уведомлением с красным углом, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

Согласно приговору Промежуточного народного суда Гуйлиня, 23 из 52 единиц недвижимости, приобретенные Хуан Яньлань на незаконно заработанные средства, будут конфискованы вместе со всеми нелегальными средствами, полученными от сдачи в аренду и продажи недвижимости.

Бывший генеральный директор корпорации, занимающейся недвижимости в городе Гуйлинь и заместитель главы городского департамента подозревается в нецелевом использовании и присвоении около 1,17 млн юаней ($168,8 млн) активов компании с 1993 по 1998 годы. Она и ее семья, таким образом, предположительно приобрели около 52 единиц недвижимости в Шанхае.

Хуан сбежала из страны после начала расследования в ее адрес в 2002 году. Позже ее имя было внесено в списки Интерпола с «красным углом», что означает ее немедленную выдачу и экстрадицию в Китай в случае поимки за рубежом. Суд начала делопроизводство в отношение Хуан в мае 2018 года.

Напомним, что 14 ноября из США в Китай по линии Интерпола был возвращен беглец, обвиняемый в присвоении более 28 млн юаней.

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