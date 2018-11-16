Заглянуть в бездну: в Китае «землескрёб», уходящий под землю на 88 метров

Шанхай, Китай, , 05:55 — REGNUM Отель глубиной 88 метров, построенный вертикально вдоль отвесного обрыва в заполоненном водой карьере официально открылся для общественности в Шанхае, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

Отель расположен в районе Сунцзян. От также известен под названием Отель карьера Шимао и может похвастаться необычным инженерным решением, а также завораживающим видом с отвесной скалы внутри карьера, который позволяет гостям «взглянуть прямо в бездну». Высота отеля составляет 18 этажей, на которых разместилось 336 номеров. Из них два — под водой и два — на поверхности земли.

Отель оснащен ресторанами и помещениями для занятия спортом, местами отдыха, площадками для лазания по скалам, прыжков на тарзанке и прочими развлечениями. В люксовом отеле имеется искусственный водопад, вливающийся прямо в пруд, расположенный на самом дне карьера, где обитает различная живность.

Карьер разрабатывался еще со Второй мировой войны, но был закрыт в 2000 году в связи с вступлением в силу новых законодательных норм по защите экологии. В 2006 году началась его трансформация в отель, когда компания Shimao Group решила использовать его для строительства отеля. В общей сложности строительство необычного объекта заняло 12 лет.

Дизайном отеля занимался британский архитектор Мартин Джошман. По его словам, эта огромная яма послужила источником его вдохновения. Впервые в истории был построен отель ниже поверхности земли, и такую уникальную возможность воплотить идею ему выпала именно здесь. Официально отель откроется для посетителей 20 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае был открыт самый глубокий в стране подводный тоннель метро также на глубине 88 метров.

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