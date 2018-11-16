Новогодние праздники для бюджета Казани ещё подорожали

Казань, , 04:37 — REGNUM Следом за торгами на новогоднее оформление столицы Татарии, начальную цену которого оценили свыше 106,6 млн рублей, был объявлен тендер на услуги по технической организации новогодних мероприятий на общественных пространствах Казани. Начальная цена этого лота уже скромнее — более 2,3 млн рублей, но услуги также оплатят из муниципального бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчик услуги — управление культуры исполкома Казани, выполнить поставленные задачи победитель должен с 28 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, по заявке заказчика. Мероприятия будут проводиться на территории у центра семьи «Казан» по ул. Сибгата Хакима, в сквере «Дербышки» по ул. Мира, сквере у Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая по ул. Павлюхина и в парке «Сосновая роща». Закупка проводится только у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Начальная цена лота — 2 335 296 рублей.

В задачи победителя входит обеспечение площадок контроллерами и распорядителями на площадке — не менее двух человек по 8 часов в день, предоставление звукового и светового оборудования, транспортное обеспечение площадок автобусом для перевозки артистов, не менее 45 посадочных мест.

Напомним, 3 декабря 2018 года комитет внешнего благоустройства исполкома Казани проведёт аукцион с начальной ценой — более 106,673 млн рублей, из которых свыше 26,759 млн рублей определены на изготовления Ледового городка, а оставшиеся почти 80 млн рублей — непосредственно на новогоднее оформление города. В задачи победителя входит не только монтаж и контроль работы всех конструкций весь срок экспозиции, но и последующий демонтаж.

Ранее также был объявлен тендер на приобретение свыше 135 тыс. сладких подарков, которые обойдутся бюджету более 35,775 млн рублей.

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