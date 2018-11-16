Номер автомобиля, в котором погиб Цой, ушел с молотка за 2 млн рублей

Санкт-Петербург, , 03:29 — REGNUM Регистрационный номер автомобиля «Москвич-2141», на котором рок-музыкант Виктор Цой попал в аварию, был продан за 2 млн рублей на аукционе «Литфонд», сообщил глава аукционного дома Сергей Бурмистров.

Бурмистров сообщил ТАСС, что номер автомобиля был продан по стартовой цене. Также на аукционе была продана доверенность на управление этим автомобилем за сумму в 2,6 млн рублей. Помимо этого, на торгах выставлялось свидетельство о смерти Цоя, однако его никто не приобрел.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября на аукционе «Литфонд» была выставлена на торги анкета Виктора Цоя на вступление в Ленинградский рок-клуб. Стартовая цена за документ была 950 тыс. рублей, однако покупателей на него не нашлось.

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