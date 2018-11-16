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Украинский министр спорта: Киев не финансирует лагеря с нацистским уклоном

Общество

Но деньги всё же тратятся на «лагеря, семинары, так или иначе связанные с темой национально-патриотического воспитания»

Украинский министр спорта: Киев не финансирует лагеря с нацистским уклоном
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Новая украинская нация

Киев, 16 ноября 2018, 02:03 — REGNUM  Украинское правительство не финансирует детские лагеря праворадикальных групп, о которых написала газета The Washington Post, сообщил министр спорта и молодежи Украины Игорь Жданов в Facebook.

Комментируя публикацию в американской газете о том, что украинский минспорт выделяет бюджетные деньги на проведение молодежных лагерей, в которых «учат убивать русских» (в частности лагерь «Сокол свободы» из Тернополя), он написал:

«Министерство молодежи и спорта не финансировало и не финансирует общественные организации. Через конкурсы проектов бюджетные средства выделяются исключительно на поддержку реализации проектов общественных организаций».

«Действительно, в этом году из бюджета министерства было выделено 4 миллиона гривен именно на поддержку таких проектов: лагеря, семинары, конференции, которые общественные организации проводят в разных регионах Украины и так или иначе связаны с темой национально-патриотического воспитания», — добавил Жданов.

По его словам, «Сокол свободы» подавал документы на конкурс, но его заявку не приняли. Конкурс же по проектам с национально-патриотическим воспитанием «проводится прозрачно», причем большую часть комиссии составляют общественники, а не чиновники. Однако отбор проектов проходит в соответствии с постановлением украинского правительства.

«В конкурсе не участвовала ни одна организация, в отношении которого есть факты противоправной деятельности, в том числе на почве ксенофобии, установленные судебным решением в соответствии со статьей 62 Конституции Украины», — написал Жданов.

Напомним, 12 ноября в The Washington Post вышел материал под названием «Обучение детей убийствам в украинском националистическом лагере». Статью растиражировали другие СМИ. В публикации сказано, что в 2018 году украинским минспортом было выделено четыре миллиона гривен на финансирование нескольких молодежных лагерей, проводимых националистами: воспитанников учат в них расизму и ксенофобии - так сказано в материале.

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