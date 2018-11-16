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Вдова Летова ответила на высказывание Мединского о маргиналах

Общество

Министр не знает, что Летова слушают и культурные люди

Вдова Летова ответила на высказывание Мединского о маргиналах
Иллюстрация: Gr-oborona.ru
Наталья Чумакова

Омск, 16 ноября 2018, 01:38 — REGNUM  Слова главы Минкульта РФ Владимира Мединского, назвавшего поклонников творчества Егора Летова и группы «Гражданская оборона» маргиналами, прокомментировала вдова музыканта Наталья Чумакова, сообщает «Фонтанка».

По ее словам, композиции Егора Летова слушают люди из разных слоев общества, в том числе и чиновники, а также «огромная аудитория так называемых культурных людей». Чумакова добавила, что глава Минкульта просто об этом не знает. На вопрос журналиста, с какого альбома Мединскому следовало бы начать знакомство с творчеством Летова, вдова музыканта ответила: «Нет уж. Обойдется».

Чумакова подчеркнула, что сама идея присвоить имя Летова омскому аэропорту вызывала у нее смех, однако сейчас эта история ей надоела. Ей больше понравилась идея ее подруги, предложившей назвать именем Летова космический корабль.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября, комментируя проект с присвоением имен аэропортам страны, министр культуры Владимир Мединский назвал поклонников группы «Гражданская оборона» маргиналами. Однако подчеркнул, что «хайп» оправдывает проект и служит «популяризации хорошего дела».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минкульта назвал поклонников Летова маргиналами

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Проект по присвоению аэропортам России имен великих людей
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