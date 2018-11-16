Адвокат собирается поменять следователя, ведущего дело футболиста Кокорина

Москва, , 01:28 — REGNUM Отвод следователя, ведущего дело скандально известного футболиста «Зенита» Александра Кокорина инициирует его адвокат Татьяна Стукалова, пишет юрист в Instagram.

После посещения футболиста в камере 15 ноября она написала о своих претензиях к следствию:

«Могу ссылаться только на незаконные действия следователей, например, сегодня мне стало известно от Александра, что при первичном его допросе без моего участия один из следователей, фамилию которого я называть не хочу, обозвал Александра неприличным и оскорбительным словом, и данное обстоятельство Александр занес в протокол допроса с просьбой разъяснить ему, в связи с чем это произошло и законно ли это».

Кокорин уже сообщал об этом, но реакции так и не было, потому что, считает защитник, «процессуальный контроль за действиями 18 следователей следственной группы отсутствует».

«На следующей неделе указанному следователю будет официально заявлен отвод, поскольку имеет место личная неприязнь к обвиняемому Кокорину Александру, а также планируется отвод его руководителю за бесконтрольность и попустительство безобразным и незаконным действиям следователя, хотя я не думаю, что руководитель разделяет мнения этого следователя», — написала Стукалова.

Адвокат не называет фамилий из-за подписки о неразглашении, которую она обжаловала, поскольку дело «публичное» «даже по мнению прокурора».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Стукалова заявила, что срок следствия по делу о драках с участием Кокорина и футболиста Павла Мамаева продлили до февраля 2019 года. Она назвала это продление неразумным.

Читайте ранее в этом сюжете: Следствие по делу Кокорина и Мамаева продлили на два месяца