В США скончался кантри-исполнитель Рой Кларк

Талса, США, , 01:01 — REGNUM В Соединенных Штатах на 86-м году жизни скончался известный кантри-исполнитель Рой Кларк, сообщает The New York Times.

Сообщается, что музыкант умер в своем доме в Талсе (штат Оклахома) в результате осложнений от пневмонии.

Рой Кларк был одним из первых кантри-музыкантов, приезжавших в СССР с концертами. В 1976 году он с группой Oak Ridge Boys совершили тур по советским городам. Помимо музыкальной деятельности, Кларк вел юмористическое телешоу на американском телевидении. Имя Роя Кларка внесено в «Зал славы кантри-музыки».