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В США скончался кантри-исполнитель Рой Кларк

Общество

Он умер в результате осложнений от пневмонии

Талса, США, 16 ноября 2018, 01:01 — REGNUM  В Соединенных Штатах на 86-м году жизни скончался известный кантри-исполнитель Рой Кларк, сообщает The New York Times.

Сообщается, что музыкант умер в своем доме в Талсе (штат Оклахома) в результате осложнений от пневмонии.

Рой Кларк был одним из первых кантри-музыкантов, приезжавших в СССР с концертами. В 1976 году он с группой Oak Ridge Boys совершили тур по советским городам. Помимо музыкальной деятельности, Кларк вел юмористическое телешоу на американском телевидении. Имя Роя Кларка внесено в «Зал славы кантри-музыки».

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