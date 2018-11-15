На границе США и Мексики мигранты из Гондураса дерутся с мексиканцами

Мехико, , 22:55 — REGNUM На границе Мексики и США зафиксированы конфликты и стычки между мигрантами из Гондураса и жителями мексиканской Тихуаны, сообщает 15 ноября портал Jornada.

По предварительной информации, порядка 1,5 тыс. мигрантов из Гондураса, стремящихся в США, устроили лагерь в районе Плайяс-де-Тихуана. Местные жители, недовольные этим обстоятельством, требовали от властей убрать лагерь от их домов, а затем начались столкновения и драки.

Как сообщало ИА REGNUM, по территории Мексики к границе США идут несколько «караванов мигрантов» из Гондураса и других стран Центральной Америки.

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