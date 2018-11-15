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На Украине в Смеле начали отопительный сезон

Общество

При этом 20 котельных еще не работают

На Украине в Смеле начали отопительный сезон
Geoffrey Gallaway
Ближе к теплу

Смела, Украина, 15 ноября 2018, 20:47 — REGNUM  В городе Смела Черкасской области с 15 ноября начался отопительный сезон по решению государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, сообщает УНИАН.

По его словам, Смела — единственный город в стране, где нет отопления, поэтому президент Украины Петр Порошенко лично выпустил указ о подаче газа в дома. Зубко отметил, что для отопления города нужно запустить 20 неработающих котельных.

Также глава госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечёткин добавил, что ведомство готово развернуть пункты обогрева в Смеле.

Напомним, ранее Зубко заявил, что депутаты Смелянского горсовета выделили себе премии на 10 млн гривен ($360 тыс.), тогда как для запуска отопительного сезона нужно было 15 млн гривен ($540 тыс.).

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Проблемы ЖКХ Украины
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