Из-за переполненных тюрем в Литве объявили амнистию

Вильнюс, , 18:59 — REGNUM Парламент Литвы одобрил амнистию заключенных, которая коснётся около 420 отбывающих наказание, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 ноября. По одобренному плану на свободу в ближайшее время выйдут 170 заключённых, а ещё у 250 сократят сроки.

Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс признал, что это вызвано переполненностью тюрем, а Литва — первая в ЕС по числу заключённых на душу населения.

Амнистия вступит в силу с 1 января 2019 года. На свободу выпустят беременных, женщин, у которых есть малолетние дети, несовершеннолетние преступники, инвалиды.