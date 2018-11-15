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Из-за переполненных тюрем в Литве объявили амнистию

Общество

Тюрьмы не выдерживают количество заключенных, признало министерство юстиции Литвы

Вильнюс, 15 ноября 2018, 18:59 — REGNUM  Парламент Литвы одобрил амнистию заключенных, которая коснётся около 420 отбывающих наказание, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 ноября. По одобренному плану на свободу в ближайшее время выйдут 170 заключённых, а ещё у 250 сократят сроки.

Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс признал, что это вызвано переполненностью тюрем, а Литва — первая в ЕС по числу заключённых на душу населения.

Амнистия вступит в силу с 1 января 2019 года. На свободу выпустят беременных, женщин, у которых есть малолетние дети, несовершеннолетние преступники, инвалиды.

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Происшествия в местах лишения свободы
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