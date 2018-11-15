«Сургутский сад вы не отстояли»: глава Югры упрекнула прессу

Ханты-Мансийск, , 18:21 — REGNUM Сургутский ботанический сад, посягательства на который второй год отражают общественники и журналисты, до сих пор не защищён. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова заявила на пресс-конференции 15 ноября 2018 года.

На спич журналиста о том, как чуть было не выкопали уникальный в Сибири Сургутский ботанический сад с «краснокнижными» растениями и лишь только общественность его спасла и широкая огласка деяний властей Сургута, губернатор ХМАО ответила строго.

«Первое, на что я обращу внимание, когда вы, журналисты, пытаетесь защищать что или кого-либо, здесь важно действовать профессионально. Вы упомянули, что отстояли Сургутский ботанический сад, а я вам профессионально заявлю, что вы его не отстояли. Он как был без статуса, так и остался. А вы ничего не предприняли, чтобы у него этот статус появился, и соответственно была бы обеспечена степень защиты этого объекта», — упрекнула журналистов в самодовольстве Наталья Комарова.

И отметила, жить или не жить, быть или не быть Сургутскому ботаническому саду «зависит, от того, как решит город».

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