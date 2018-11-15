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В Риме переименуют улицы, названные в честь сторонников «расовых законов»

Общество

Улицы получат имена тех, кто выступал против расового неравенства

В Риме переименуют улицы, названные в честь сторонников «расовых законов»
Василий Суриков. Собор Святого Петра в Риме. 1884

Рим, 15 ноября 2018, 17:47 — REGNUM  В Риме будут переименованы две улицы, названные в честь политиков, которые входили в число подписавшихся в 1938 году под «расовыми законами», заявила в четверг, 15 ноября, мэр города Вирджиния Раджи, передает Il Sole 24 Ore.

Речь идет о проспекте и улице, названных в честь Артуро Донаджо и Эдоардо Дзаваттари соответственно.

Градоначальница анонсировала проведение социальной кампании, в ходе которой жителям расскажут о том, кем были эти политики. Кроме того, она предложила выбрать двух общественных деятелей, которые в 1938 году имели мужество выступать против расового неравенства, и переименовать эти улицы в их честь.

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Политическая жизнь Италии
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