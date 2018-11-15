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Росгвардия предлагает повысить возрастную планку права покупки оружия

Общество

Директор Росгвардии заявил, что возраст права на приобретение оружия надо увеличить с 18 до 21 года

Росгвардия предлагает повысить возрастную планку права покупки оружия
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Торговец оружием

Москва, 15 ноября 2018, 17:45 — REGNUM  Росгвардия, депутаты Госдумы и члены экспертного сообщества считают нужным повысить возрастной ценз на покупку оружия. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 15 ноября журналистам заместитель директора Росгвардии Сергей Лебедев.

По его словам, законодатели должны взять за основу лишение права на покупку оружия лиц, не достигших возраста 21 года.

Напомним, сейчас в России право на приобретение оружия имеют граждане, достигшие возраста 18 лет.

Стоит отметить, что ранее с аналогичной инициативой выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Президент РФ Владимир Путин потребовал усилить контроль над обращением оружия в стране и призвал Росгвардию принять для этого меры, в том числе предполагающие внесение изменений в законодательство РФ.

Вопрос стал особенно актуален после массового убийства в колледже в Керчи, где студент устроил взрыв и стрельбу из законно приобретенного ружья. Были убиты и умерли от ран 20 человек, более 70 пострадали.

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