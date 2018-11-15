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Ярославский район в числе лидеров по программе «Решаем вместе!»

Общество

По итогам 2018 года

Ярославский район в числе лидеров по программе «Решаем вместе!»
Парк «Солнечный» в селе Туношна Ярославского района

Туношна, Ярославская область, 15 ноября 2018, 17:32 — REGNUM  Ярославский район Ярославской области был признан одним из лучших муниципальных образований по выполнению проекта «Решаем вместе!». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в районной администрации.

На территории района губернаторский проект «Решаем вместе!» реализуется по двум направлениям: по программе «Формирование комфортной городской среды» и программе инициативного бюджетирования. За 2018 года в рамках проекта благоустроено 30 объектов. Был сделан комплексный ремонт 10 дворовых территорий с охватом около 30 многоквартирных домов и обустройства парка «Солнечный» в селе Туношна. Было проведено не только асфальтировании территории, но и озеленение, установка малых архитектурных форм, детских площадок.

Первый заместитель главы Ярославского района Николай Степанов отметил, что жители не только обращаются за помощью к властям, но и активно участвуют в ходе работ по благоустройству и озеленению территории. Например, проект парка «Солнечный» в селе Туношна разработал местный житель Александр Трофимов. Раньше на месте парка был пустырь, а теперь прогулочные дорожки, декоративные арки и мостики, около пруда появилась новая беседка, была установлена детская площадка.

По программе инициативного бюджетирования выполнено 18 объектов. Отремонтированы спортивные площадки, библиотека, памятник, проведены работы в 2 объектах культуры, в 12 образовательных учреждениях.

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Городское благоустройство
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