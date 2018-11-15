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В ДНР за девять месяцев получили матпомощь свыше тысячи жителей Донбасса

Общество

Матпомощь выделялась гражданам, проживающим на территории ДНР, оккупированной Украиной

Донецк, 15 ноября 2018, 17:35 — REGNUM  Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) выплатили жителям оккупированной Украиной территории республики с февраля 2018 года более 7 млн рублей в виде единовременной помощи, сообщает 15 ноября «Донецкое агентство новостей».

По данным министерства труда и социальной политики ДНР, за указанный период одноразовая помощь была выплачена 85 ветеранам, 810 многодетным семьям и 229 детям-инвалидам, которые все проживают на территории ДНР, оккупированной Украиной.

Напомним, в Донбассе действует программа по воссоединению народа Донбасса. В рамках программы ДНР выплачивает одноразовую помощь ветеранам, детям-инвалидам и прочим социально незащищенным группам населения. Помощь составляет от 2,5 тыс. до 12 тыс. рублей.

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