Реконструкция БДТ в Петербурге потянула на три уголовных дела

Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM Три уголовных дела возбуждено по материалам прокуратуры после проверки соблюдения законности при реконструкции исторического здания Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщили в Генпрокуратуре РФ. В здании театра на набережной Фонтанки идут работы по устранению недоделок.

Как пояснили сегодня в Генпрокуратуре, факты ненадлежащего выполнения коммерческими организациями реставрационных и ремонтных работ в БДТ были вскрыты в ходе выездной проверки.

«Помещения театра находились в неудовлетворительном техническом состоянии. В подвале наблюдались следы затопления, на фасадах — разрушения штукатурного и кирпичного слоев, повреждена кровля», — констатировали в генпрокуратуре.

В рамках расследования возбужденных уголовных дел «будет дана уголовно-правовая оценка ненадлежащему выполнению государственных контрактов и их оплате в полном объеме», отметили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что после внесения представления в адрес Минкультуры началось исправление выявленных нарушений: завершены работы по обшивке воздуховода, устранены протечки в Живописном зале, идет воссоздание демонтированной штукатурки, выполнено устройство гидроизоляции участков фундамента, разрабатывается проект гидроизоляции всех подвальных помещений театра.

Кроме того, Северо-Западная Дирекция Минкультуры по строительству, реконструкции и реставрации подала иск в суд о взыскании с недобросовестного генподрядчика более 300 млн рублей.

Напомним, 2 октября стало известно о возбуждении органами СКР уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в ходе реконструкции здания БДТ. Ранее были возбуждены дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении сотрудников компании «БалтСтрой» и компании «ТДМ», причастных к ремонту здания БДТ. Это произошло после обнаружения грубых нарушений качества работ, выполненных в процессе реконструкции здания театра, завершившейся в 2014 году.

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