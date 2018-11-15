«Цукерберг ещё мальчишка»: поведение главы Facebook подвергли критике

Купертино, США, , 18:09 — REGNUM Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг запретил своим сотрудникам пользоваться продукцией Apple из-за критических высказываний директора компании Тима Кука в адрес соцсети, сообщает Mashable. Эксперты подвергли критике поведение Цукерберга, называя это «вмешательством в личную жизнь сотрудников»

Отмечается, что решение запретить сотрудникам Facebook использовать девайсы компании Apple было принято после того, как Тим Кук выступил с обвинениями в слежке за пользователями на международной конференции в октябре 2018 года. Решение Цукерберга быстро стало поводом для обсуждения и критики.

Так, шеф-редактор журнала «Мобильные коммуникации» НСН Леонтий Букштейн посчитал поведение главы Facebook детским и отметил, что теперь Кук может запретить своим сотрудникам пользоваться Facebook.

Напомним, что Дэвид Чичиллине, представитель Демократической партии США, ранее заявлял, что политика Facebook ставит коммерческую выгоду намного выше безопасности пользователей. Вследствие этого конгрессмен призвал законодательные органы принять меры в отношении компании Facebook.

Позднее газета The New York Times со ссылкой на источники в соцсети писала, что Facebook после скандала с британской фирмой Cambridge Analytica, у которой в пользовании без ведома руководства соцети оказались личные данные более 80 млн пользователей соцсети, заказывала негативные статьи о своих технологических конкурентах — Apple и Google.

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