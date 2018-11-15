Совету Европы не понравился итальянский закон о безопасности и миграции

Рим, , 16:42 — REGNUM Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович раскритиковала итальянский закон о безопасности и миграции, передает информагентство Ansa в четверг, 15 ноября.

Миятович считает, что принятие закона является «шагом назад», а от его применения могут пострадать мигранты и «лица, ищущие убежища», чьи права, с точки зрения комиссар, урезаются.

Миятович отметила, что Италии не следует отказываться от своего традиционного гостеприимства, а также следует консультироваться по данным вопросам с правозащитными организациями.

Глава МВД Италии и автора закона о безопасности и миграции Маттео Сальвини в ответ заявил о «неосведомленности» Совета Европы, а также посоветовал Дуне Миятович вместо чтения лекций и оскорблений в адрес Италии обратить свое внимание на ситуацию с правами человека в Турции.

Находящийся на рассмотрение в Сенате Италии «декрет Сальвини» предполагает сокращение расходов государства на прием мигрантов и их пропорциональное увеличение на обеспечение безопасности, в том числе на борьбу с мафией и нелегальной миграцией.

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